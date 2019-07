Sander Svendsen til danske OB

Moldenser Sander Svendsen forlater svenske Hammarby til fordel for danske OB. Det melder klubben på sitt nettsted mandag. Fotballspilleren har signert en fireårskontrakt og slutter seg til klubben 16. juli når låneoppholdet i Odd er over. Midtbanespilleren startet karrieren i Molde og signerte for Hammarby i 2017. Han har så langt spilt 13 seriekamper og tre cupkamper for Odd i vår.