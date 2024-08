Sander Rød tilbake i KBK

Kristiansund Ballklubb har signert keeper Sander Rød med en avtale som varer ut 2026-sesongen. Det melder klubben på sine nettsider. Sander Rød har også tidligere spilt for Kristiansund Ballklubb, men denne sesongen har han vært i Hødd. Rød sier at han er hentet inn for å være tredjekeeper i laget, men har ambisjoner å ta over keeperjobben på sikt.