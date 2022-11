Sande vil bli skatteparadis

Sande kommune kan bli den første kommunen i Sør-Noreg som reduserer formuesskatten og dermed blir eit «skatteparadis» for rike folk. Det skriv Vestlandsnytt. Dei har sett på erfaringane frå Bø i Vesterålen og håper at rike folk skal kome flyttande. I formannskapet var det fleirtal for forslaget. Saka går vidare til kommunestyret.