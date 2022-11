Sande kommune setter ned formuesskatten

Sande kommune på Søre Sunnmøre vedtok i dag å sette ned formuesskatten med virkning fra 1. januar 2023 til fem promille. De vedtok også at de fra 1. januar 2024 setter den ned til to promille.

– En del av årsaken er å få flere folk til kommunen. Også å få folk med kapital som har lyst å satse i kommunen vår, sier ordfører Olav Myklebust.

Ordføreren forteller at de har vært i kontakt med Bø kommune, som var den første kommunen til å gjøre sette ned formuesskatten og blir omtalt som «skatteparadiset Bø i Vesterålen», for å få råd og høre hvordan de har kommet ut av det.

Myklebust sier også at han ikke er helt fornøyd med at mange vil kalle det for et skatteparadis:

– Vi er et paradis, men det er ikke meningen at vi skal bli et skatteparadis. Det er mer at vi ønsker å få folk som ønsker å satse lokalt med oss, til å bosette seg i kommunen, sier ordføreren.