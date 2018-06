Sandberg inviterer til folkemøter

I løpet av sommeren vil fiskeriminister Per Sandberg (Frp) holde åpne møter langs kysten der han vil orientere om arbeidet med det nye kvotesystemet. – Ambisjonen min er å få på plass et system som både er enklere, mer fleksibelt og som gir bedre grunnlag for forvaltningen og verdiskapingen av fisken vår. Vi ønsker at alle som er berørt, skal ha mulighet til å si sin mening om hvordan fremtidens kvotesystemet bør se ut, sier statsråden. Første møte blir i Ålesund 14. juni, skriver NTB.