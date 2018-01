Samrøystes for Campus Kristiansund

Formannskapet i Kristiansund gjekk i dag inn for å etablere eit nytt studie- og forskingskvartal på Devoldholmen i Kristiansund sentrum. Ordførar Kjell Neergaard seier at Kristiansund Campus vil vere svært viktig for å få til eit miljø for høgare utdanning på Nordmøre. Tysdag om ei veke skal bystyret gjere det endelege vedtaket i saka.