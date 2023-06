Sammenstøt mellom biler i Ålesund

Det har skjedd et sammenstøt mellom to biler i en rundkjøring ved Moa i Ålesund, melder politiet. Det opplyses om at det ikke er meldt om personskade.

Klokken 17:15 melder politiet at det har vært uenighet om hendelsesforløpet, og at det fylles ut skademelding.