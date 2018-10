Sammenslåing fødetilbud

Om kort tid vil Helse Møre og Romsdal starte utarbeidelsen av en ROS-analyse for å finne ut om en sammenslåing av fødetilbudet i Molde og Kristiansund er faglig forsvarlig, sier fagdirektør Torstein Hole i Helse Møre og Romsdal, til NRK. Planen er at fødeavdelingene mellom de to sykehusene kan slås sammen på det ene sykehuset i god tid før de skal flytte under samme tak i det nye akuttsykehuset i Molde. Etter planen skal fellessykehuset på Hjelset stå innflyttingsklart om fem år. Berit Tønnesen i Kristiansund Ap sier til Tidens Krav at sammenslåing av fødeavdelingene i Kristiansund og Molde vil være et brudd på forutsetningene for fellessykehuset.