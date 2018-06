Samlokaliserer på Digerneset

Selskapet MMC First Process etablerer et nytt anlegg på Digerneset i Skodje. Anlegget vil erstatte lokalene på Vigra og Sjøholt, og føre til en samlokalisering av de 50 ansatte som jobber på de to plassene. MMC First Process leverer systemløsninger for håndtering av sjømat til fiskeri og oppdrett ,og har totalt 143 fast ansatte.