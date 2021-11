Samlet til klimamøte

Klimatiltak vil få en stadig større plass i kommunene sine budsjett i årene som kommer. I dag er kommunene i Møre og Romsdal samlet til klimamøte i Ålesund. Statsforvalter Else May Norderhus sier det er viktig at kommunene kan sitte sammen å diskutere løsninger og dele erfaringer med hverandre.