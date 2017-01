Samlet inn over 300.000 kroner på åtte dager

– Reaksjonen kom som et sjokk, at folk kan bidra med så mye på så kort tid er helt utrolig.

Romsdals Budstikke (for abonnenter) skrev i fjor om planene til den tidligere barne- og ungdomsarbeideren fra Molde.

Spesiell jul: Datteren til Hanne Olsen, Malene Diouf med et av barna som bor på barnehjemmet. Foto: Privat

Sammen med datteren Malene Diouf og barnebarnet Maleah, reiste hun før jul ned til Senegal for å besøke hjemlandet til svigersønnen, tidligere MFK-spiller Pape Paté Diouf. Hanne hadde blitt tipset om å besøke et lokalt barnehjem. Det gjorde sterkt inntrykk.

– Det jeg reagerte mest på var de små barna som lå der og hadde nesten ingenting. Kun sitt eget navneskilt på veggen med fødselsdatoen, forteller Hanne.

"I dag har jeg sett og opplevd noe av det vondeste så langt i mitt liv "

Etter besøket skrev Hanne et innlegg på Facebook, hvor hun beskrev møtet som skulle bli starten på organisasjonen "Hjertebarna i Senegal". Hun hadde allerede bestemt seg for at julegavepengene skulle gå til barnehjemmet, og ba folk sende penger til mat og utstyr.

Det ble blant annet levert 5 tonn med ris til barnehjemmet lille julaften. Foto: Privat

Responsen var overveldende. Innlegget ble likt og delt over tusen ganger og pengene rant inn.

– Jeg hadde håpt på rundt ti tusen, så jeg kunne bidra med litt kos til jul, men over 300.000 hadde jeg aldri trodd, forteller Olsen.

Måtte sette penger på vent

Pengene ble brukt til bleier, ris, klær og kosebamser som ble levert på døren til barnehjemmet lille julaften. Også medisiner stod på handlelisten.

– Jeg hadde sagt jeg skulle komme tilbake å være julenisse, men de fikk helt sjokk da vi kom og trodde ikke det de så, forteller Hanne.

Selv om kontoen viste 323.136 kroner, den 21. desember, vet ikke Hanne hvor mye som nå er kommet inn.

Medisiner: Barnehjemmet trodde ikke sine egne øyne da det ble levert utstyr. Foto: Privat

– Vi måtte stoppe aksjonen den 21. desember, slik at vi fikk ta ut alt gjennom banken i Senegal.

Med henvendelser fra både Stavanger, Bergen og Lillehammer, står flere nå i kø for å bidra.

– Det er mange som sitter på vent for å gi penger, og vi skal ordne et nytt kontonummer slik at det snart blir mulig.

Vil bygge barnehage

Nå blir "Hjertebarna i Senegal" en organisasjon, og planene er klare.

– Hovedfokuset er å få ordnet bygningene og nytt kjøkken. Kanskje får vi bygd en barnehage, forteller Hanne.

Ved stiftelsesmøte til 'Hjertebarna i Senegal'. På bilde: Hanne Olsen og datteren Malene Diouf, Kathrine Wolff, Heidi Remay Berild, Eli Olsen, Berit Hvattum, Malin Hvattum Andersen, Katrine Mikkelsen, Anita Skarsbø, Anette Kristoffersen, Unn Strand, Miriam H. Ertesvåg, Åslaug Misund Hovda og Cathrine Valgermo. Foto: Marie Myklebostad

Hun håper at enda flere får øynene opp for prosjektet, nå som det blir en organisasjon.

– Jeg vil opprette en organisasjon for at det skal gå rett for seg. Her er det fra giver og direkte til barna, det er det viktigste, forteller hun.