Samler pizzaproduksjonen i Stranda

Orkla Foods Norge (OFN) investerer 175 millioner kroner og samler all sin pizzaproduksjon på sitt anlegg i Svemorka i Stranda kommune. Det skriver selskapet i en pressemelding.

I dag blir det produsert pizza tre steder. To av disse ligger i Stranda kommune, i Svemorka og på Sløgstad, og et i Sem i Tønsberg kommune. Ifølge selskapet jobber det i dag 155 ansatte ved anleggene i Stranda og tolv i Sem.

– Gjennom ett år har vi grundig utredet hvordan vi best kan utvikle vår pizzavirksomhet videre. Ved å samle produksjonen, kan vi bli enda mer effektive, samtidig som dette kan gi oss enda bedre forutsetninger for stadig å utvikle kvalitet og nye pizzaopplevelser til glede for norske forbrukere, sier Anders Guttormsen, administrerende direktør i pressemeldingen.