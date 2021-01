Trosser Stortingsvedtak: Sender fødende fra Nordmøre til Molde

Fødende på Nordmøre må snart reise til Molde. Det skjer til tross for at Stortinget har bestemt at fødeavdelingen i Kristiansund skal holdes åpent til fellessykehuset står ferdig. Helseforetaket mener dette ikke er forsvarlig.