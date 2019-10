Samde om kvoter

Norge, Russland, EU, Færøyane og Island er samde om totalkvota for sild og kolmule i 2020, men dei er framleis usamde om fordelinga landa i mellom. Endeleg kvote for norske fiskebåtar blir fastsett seinare. For silda er totalkvoten litt lågare enn fjorårets kvote, medan kvoten på kolmule er noko høgare.