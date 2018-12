Samde om fengsel og soningssenter

Sunnmøre Regionråd og Romsdal Regionråd står samla om Hustad fengsel og Sunnmøre soningssenter. Etter eit møte med Kriminalomsorgen Vest seier styreleiar Torgeir Dahl i Romsdal Regionråd at soningsforholda ved Ålesund fengsel er uverdige. Sunnmøre regionråd krev fortgang i arbeidet med eit nytt soningssenteret på Digerneset i Skodje, men understrekar at dei ikkje ønsker at det blir så stort at Hustad fengsel kjem i fare.