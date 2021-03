Samarbeidsavtale med Helseth

MMC First Process inngår en samarbeidsavtale med den OL-klare roeren Martin Helseth fra Ålesund. Martin Helseth vil bidra med å være sparringpartner for MMC First Process sin bærekraftsstrategi, samt samfunnsoppdrag innen plastrydding og holdningsskapende arbeid. – Jeg gleder meg til et godt samarbeid, sier Helseth.