Samarbeider om oppdrettsprosjekt

MMC First Process og Salmon Evolution har inngått ein samarbeidsavtale for fiskelogistikk på Salmon Evolution sine framtidige anlegg. – MMC leverer «hjartet» til løysningane våre. Fiskelogistikken og fiskevelferda er sjølve nøkkelen for at fisken skal ha det godt og vakse så raskt som mogleg. Når heile det landbaserte oppdrettsanlegget på indre Harøy står ferdig i 2027–28 skal vi levere rundt 31.500 tonn sløyd fisk årleg. MMC sitt utstyr skal sørge for at fisken vår har det godt, skriv CEO i Salmon Evolution Håkon André Berg i ei pressemelding.