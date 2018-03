Samarbeider om dyrevelferd

Dyrevernalliansen skal bidra til Sjømat Norges prosjekt for å bedre dyrevelferden i havbruksnæringen. Prosjektet skal utvikle felles rutiner for kontroll med dyrevelferd i næringen. Ifølge Sjømat Norge, som lanserte nyheten på sin årskonferanse i Ålesund, skal de nye rutinene gjøre havbruksnæringen best på dyrevelferd. Det skriver Dyrevernalliansen i en pressemelding.