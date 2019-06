Samarbeider om berekraftig turisme

Vy og Fjord1 satsar saman på berekraftig turisme, og har stifta reiselivsselskapet Vy Fjord1 Reiseliv AS. Formålet er å gjere det enkelt for folk å velje ei miljøvennleg reise med tog, buss og båt til ulike reisemål året rundt. – No samlar vi krefter for å gjere det enklare å feriere i Noreg med miljøvennleg kollektivtransport, seier Synne Homble, konserndirektør for mobilitet og reiseliv i Vy og styreleiar i Vy Fjord1 Reiseliv AS.