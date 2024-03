Samarbeider om å løyse avrenningsproblemet

Selskapa Mowi og Vartdal Plast har gått saman om å utvikle ei ny type fiskekasse for transport av laks frå fabrikkar i Noreg til kundar rundt om i verda.

I ei pressemelding skriv dei at den nye kassa er heilt tett, noko som reduserer behovet for is i kassene og samtidig hindrar utfordringar med såkalla avrenning under transport.

Selskapa håper at den nye kassa kan bli bransjestandard. I pressemeldinga skriv dei også at Statens vegvesen er svært fornøgd med løysinga og at dei vektlegg at dei lenge har etterlyst gode løysingar for å få slutt på avrenning frå fisketransport.