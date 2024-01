Samarbeider for å skaffe ferje

Tre reiarlag samarbeider for å skaffe ferje til sambandet Larsnes–Åram – Voksa – Kvamsøya, opplyser fylkeskommunen i ei pressemelding. Fjord1 og Torghatten vil no omdisponere ferjer frå sine samband, for at Norled skal få på plass ferje til øyane i Sande. Sambandet har vore utan ferje fordi hovedferja har tekniske problem og reserveferja krasja i kaia natt til måndag.

Omdisponeringa av ferjene får nokre konsekvensar for dei sambanda ferjene blir henta frå.