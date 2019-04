Samarbeid på verdens største messe

For første gang har reiselivet og de maritime næringene samarbeid om felles stand på verdens største bransjemesse for cruise som Seatrade Global i Miami. Dette har vært med på å underbygge vår felles identitet og både turisme og begrepet "made in Norway", sier direktør for produkt- og forretningsutvikling hos Brunvoll-gruppen, Knut Andresen.