Samarbeid med Kreftforeningen

For første gang inngår Helse Møre og Romsdal og Kreftforeningen et samarbeid om et tilbud for kreftrammede i fylket. Vardesenteret skal være et mestringssenter for kreftpasienter, pårørende og etterlatte, med varierte aktiviteter og tilbud. Det blir bygget et helt nytt bygg mellom Kreftbygget og Åse Hotell ved Ålesund sjukehus, som skal huse det nye senteret. Bygget er planlagt å åpne neste år.