Samarbeid gir fleire nyetableringar

Sparebanken Møre skal samarbeide med Innovasjon Noreg for å gjere det lettare for gründerar å få lån og å etablere seg. Dette kom fram på konferansen Næringsteft som banken arrangerte i Fosnavåg i dag. Frå før har tre store bankar vore med på eit pilotprosjekt og no kjem tre nye bankar inn der Sparebanken Møre er ein av dei. Avtalene har ei samla ramme på 150 millionar kroner. Adm.dir. Trond Nydal (bildet) i Sparebanken Møre seier dette er veldig spennande for banken, og gjer at banken kan gå tettare inn mot næringslivet.