Saltprodusent fjerner plasten

North Sea Salt Works på Aukra har fjernet all plast i sin forbruker-forpakning av Havsnø og Kråkebolle havsalt. De har erstattet posen med en komposterbar biopose. Posen er tildelt høyeste EU sertifisering for kompostering, som betyr at den egner seg til hjemkompostering. Saltmaker Michal Bietz Øverland (bildet) er svært stolt av den nye forpakningen. North Sea Salt Works er Norges største produsent av havsalt.