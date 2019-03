Salmonella påvist i Møre og Romsdal

21 personer i Norge er nå blitt smittet av samme type salmonella, og det er mistanke om at ytterligere seks personer kan ha fått bakterien. Det opplyser mattilsynet. Utbruddet ble først kjent for nesten to uker siden. Nå har utbruddet spredd seg til flere fylker, også til Møre og Romsdal. Mattilsynet og Folkehelseinstituttet jobber nå sammen med kommuneoverleger og veterinærinstituttet for å finne ut hva som kan være smittekilden. Det antas at det er en matvare.