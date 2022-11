Salmar varslar permitteringar

Permitteringane ved Salmars anlegg på Frøya og Senja får ikkje nokon umiddelbar konsekvens for Vikenco sitt anlegg på Aukra.

Vikenco er ein del av Salmar, men driv uavhengig med produksjon og sal.

Dageg leiar Per Olav Mevold seier likevel det er ein alvorleg situasjon, og at regjeringa sitt forslag til lakseskatt allereie har vore til skade for norsk nærlingsliv.

Vikenco på Aukra har omlag 200 tilsette.