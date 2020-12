Saksøkjer Tingvoll kommune

Ein budgjevarar som forsøkte å kjøpe Drøppingbrygga av Tingvoll kommune i starten av 2020, saksøkjer no kommunen. Det kjem fram i ei stemning frå Advokatfirmaet Elden. Dei hevdar at salet kan bli rekna som ulovleg statsstøtte, fordi eigedomen skal ha blitt selt frå kommunen til den andre budgjevaren til under marknadspris, ifølgje stemninga, utan at saksøkar fekk gje motbod. Saksøkar ønsker å få utbetalt erstatning og dekka saksomkostnader.