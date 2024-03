Saksøker kommunen etter byggestopp

Boligareal AS meiner Sula kommune må erstatte det økonomiske tapet dei har hatt som følgje av byggestoppen. Det viser ei stemning frå Bull og Co. Advokatfirma som er sendt til Sula kommune, skriv Sunnmørsposten.

I over eit år har det vore byggestopp i Sula og delar av Ålesund fordi det ikkje finst gode nok reinseløysingar no.

Ifølge avisa skriv advokatfirmaet at Sula kommune skal ha brote vegleiingsplikta og at det skal ha vore manglande oppfølging av lovpålagde plikter, i tillegg til feil saksbehandling.

I ein kommentar til Sunnmørsposten seier Sula sin kommunedirektør Bente Glomset Vikhagen at ho er kjend med stemninga og at den er sendt over til deira advokat.