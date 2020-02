Saksøker Kleven Verft

To tidlegare tilsette på Kleven Verfta har søksøkt sin tidlegare arbeidsgjevar, skriv Vikebladet Vestposten. Dei to vart sagt opp i prosessen med å redusere arbeidsstokken, seier LO-advokat Jan Arild Vikan til avisa. Han representerer dei to tilsette som meiner oppseiingane var usaklege.