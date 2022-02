Saksøker Havila Kystruten Operations AS

Norwegian Marine Interior AS i Molde har saksøkt Havila Kystruten Operations AS.

Moldeselskapet mener de ikke har fått alle pengene de har krav på i forbindelse med bygging av kystruteskip ved verftet Tersan i Tyrkia. Havila Kystruten Operations AS er ikke enig i at kravet kan rettes mot dem, men heller må rettes mot verftet i Tyrkia.