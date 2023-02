Saksøker Aukra kommune

Gassco som er ansvarlig for alle gassfeltene på norsk sokkel har stevnet Aukra kommune til retten for å få satt ned eiendomsskatten på landanlegget på Nyhamna. Det melder Romsdals Budstikke.

Saken skal opp i Møre og Romsdal tingrett i Molde den 16. oktober. Det er satt av ti dager til saken.

Ordfører i Aukra kommune Odd Jørgen Nilssen sier til avisa at det ikke er uvanlig at dette skjer, men at Aukra ikke har blitt saksøkt tidligere.