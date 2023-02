Sakna mann funnen død

Mannen i 70-åra som laurdag føremiddag vart meldt sakna er no funnen død nær sjøen, opplyser politiet i Møre og Romsdal. Politiet opplyser om at det kan ha vore snakk om ei ulukke, men at det enno er for tidleg å sei.

– Det var først Kystvakta som observerte noko på land, og so var det ein hundepatrulje som gjekk der og fann han, seier operasjonsleiar Jens Dahl.

Mannen vart sist sett kring klokka 20 fredag kveld ved bustaden sin i Sykkylven. Mannen vart funnen laurdag ettermiddag kring 1,2 kilometer frå bustaden sin.

Både frivillige i Røde Kors, Kystvakta og politiet har vore involvert i det utfordrande søket.

– Det har vore vanskeleg, fordi det er lang tid frå siste observasjon av han og til vi sette i gang. So hadde vi berre utgangspunkt frå bustad. Dette var ein person som kunne gå langt, so det vanskeleggjorde det, seier Dahl.

Vêr og føre har også gjort søket utfordrande, men Dahl seier dei frivillige har vore til veldig god hjelp.

Dei pårørande skal vere varsla.