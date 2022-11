Saka blir sendt over til konfliktrådet

Politiet har no konkludert med straffereaksjon for dei to gutane på 15 og 16 år, som i sommar blei sikta for brot på dyrevelferdslova etter å ha kasta ei geit på havet.

– Dei to er framleis sikta, men sidan dei er under 18 år har vi alternative straffereaksjonar vi kan bruke. For den eine blir det mekling og for den andre blir det ungdomsoppfølging over tid, seier politiadvokat Gudrun Kalvatn.

Ho vektlegg at dei har tatt omsyn til individuelle forhold i vurderinga av saka.

– Dei har begge erkjent straffskuld og samarbeida godt under heile etterforskinga I tillegg har vi tatt omsyn til deira unge alder. Samla sett følte vi at dette var ein passande reaksjon å gi, seier Kalvatn.