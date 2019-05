Sak havner trolig i retten

Striden rundt det kommunale tilbudet til en pleietrengende mann i Sunndal havner likevel trolig i retten. Frostating lagmannsrett har nå slått fast at kona til en alvorlig syk mann likevel kan stevne kommunen for tilbudet som han får. Nordmøre tingrett konkluderte i fjor med at hun ikke kunne gå til rettssak på vegne av mannen, men lagmannsretten mener det er feil. Kona har tidligere vunnet fram i retten i kampen om å få ut mannen sin journal fra kommunen.