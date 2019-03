Sak avslutta etter dødsulykke

Statsadvokaten har lagt vekk saka etter ei dødsulykke i Gjemnes på nyåret. To unge gutar frå Kristiansund omkom då bilen dei sat i kolliderte med eit vogntog. Ingen har vore sikta i saka, og politiet tok ikkje beslag i førarkortet til vogntogsjåføren. Det betyr at politiet ikkje har hatt mistanke om at han gjorde noko gale i samband med ulykka, skriv tk.no.