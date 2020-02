Saga ned forbodsskilt i Ørsta

Politiet i Ørsta fekk like før klokka 01.00 melding om at personar sagde ned eit forbodsskilt i Vebjørn Svendsen gate i sentrum (arkivfoto). Ørsta kommune har tidlegare vedtatt å stenge gata for gjennomkøyring på nattetid. Dette for å prøve å redusere bråk frå blant anna bilar på natta. – Vi spora opp to personar og fann ein vinkelslipar i bilen deira. Dei to mennene i 20-åra erkjente at dei hadde vore på staden, og ein av dei erkjende straffskuld for å ha saga ned skiltet. Han blir meldt for forholdet, opplyser Per Åge Ferstad, operasjonsleiar i politiet. Skiltet skal ha blitt kasta på sjøen.