Såg ingen annan utveg

– Styret i Helse Møre og Romsdal hadde ikkje anna val enn å avbryte anbodskonkurransen og lyse ut bygginga av det nye sjukehuset på Hjelset på nytt. Det seier nestleiar i styret i Helse Møre og Romsdal, May Helen Molvær Grimstad. Måndag blei det kjent at anbodssummane låg langt høgare enn det som har vore rammene for bygging av sjukehuset, og i går vedtok styret i Helse Møre og Romsdal å avbryte prosessen. No skal prosjektet lysast ut på nytt. Molvær Grimstad vonar det lukkast å få bygt sjukehuset innanfor dei økonomiske rammene som er sett: