Sa opp jobben i protest mot gondolbane

– Jeg synes det er verdens flotteste plass å bo. Vi bor midt i smørøyet for det beste Norge kan by på tror jeg, sier Mari Melbø Rødstøl.

Hun er på vei opp til Nesaksla og turistikonet Romsdalseggen. En tur hun har gått mange ganger før. Men nå kan hun få konkurranse på vei til toppen. Investorer vil bruke 260 millioner kroner på gondolbane. Nylig sa politikerne ja til anlegget som skal åpne våren 2021.

Romsdalen er kjent for stupbratte fjell og kvasse tinder. Kommunen ønsker området skal være i Norgestoppen som reisemål for friluftsglade mennesker. Foto: Remi Sagen / NRK

Den beslutningen er ikke Rødstøl enig i.

– Jeg hadde liksom drømt om at vi skulle skille oss litt ut som den destinasjonen som sa nei til gondol. At vi skulle være den uberørte naturglade kommunen som får gjester ved at de kommer hit med tog. Vi er jo så heldig at vi har togstasjon på Åndalsnes.

Debatten har gått heftig i Rauma før vedtaket. Enkelte friluftsfolk har vært svært kritiske til gondolplanene. Rødstøl gikk enda lengre i protesten mot planene og sa opp jobben som prosjektleder for Bærekraftig Reisemål i Rauma. Hun mener planene for driften, som baserer seg på at hver fjerde besøkende skal komme fra de omstridte cruisebåtene, ikke samsvarer med prinsippene for et bærekraftig reisemål. Ingenting tyder på at hun vinner frem.

Mener det blir spektakulært

Utviklingsselskapet tror en enklere måte å komme seg opp for å nyte utsikten vil bli populært. Foto: Remi Sagen / NRK

Gondolbanen skal gå fra Åndalsnes sentrum til fjellet Nesaksla, som er en del av traseen til Romsdalseggen. Selskapet Romsdalen AS, som har jobbet for å realisere gondolplanene, tror banen vil gjøre Romsdal og Åndalsnes til en sentral destinasjon for reiselivet.

Oddbjørn Vassli er daglig leder i selskapet Romsdalen AS som har jobbet for å realisere gondolplanene i Rauma. Foto: Remi Sagen / NRK

– Det som er spektakulært er å komme seg opp på Aksla og stå og nyte den 360 graders utsikten. Man har Romsdalsfjella på ei side, Isfjordfjella på andre siden og havgapet utover, sier Oddbjørn Vassli.

Utbyggerne håper gondolen skal bli en like stor suksess som gondolen i Loen har blitt omtalt som.

Må ta høyde for et klimaskifte

Men det er ikke alle gondoler som er blitt like godt mottatt. Gondolen på Voss førte til rettssak mellom kommunen og beboerne i gondolbanetraseen. Flere andre steder i landet, blant annet i Drammen, Aurland og Lillehammer har temaet også ført til diskusjoner. Blant fagfolk er meningene om gondolbanene delte. Carlo Aall, professor i bærekraftig utvikling, sier at klimarisikoen består av to elementer. Hvordan klimaet forandrer seg, og hvordan klimapolitikken forandrer seg, altså hvor mye dyrere fossil energi blir.

Carlo Aall er professor i bærekraftig utvikling. Foto: Ragnhild Myklemyr / NRK

– Når man investerer mye penger i fysisk infrastruktur som det er vanskelig å flytte med seg, så må man i det naturbaserte reiselivet i Norge vurdere om klima gjør at ressursene man skal tjene penger på kanskje forandrer seg.

I tillegg mener han man bør se nøye på om turiststrømmen man gjør seg økonomisk avhengig av, vil fortsette. Han mener at hvis disse turiststrømmene vanskelig kan flytte seg fra langtransportert fly eller cruisebåt, og ikke kommer med buss eller jernbane i samme volum, så har man et problem.

– Hvis svaret på begge de to spørsmålene er negative så er man i en stor risiko. Dette må vurderes, og man må ta hensyn til det, ellers driver man med dårlig forretningsutvikling og klimapolitikk, sier han.

Internasjonal trend å bygge gondolbaner

Camilla Tepfers er trendanalytiker og sier at det er en internasjonal transporttrend å bygge gondolbaner. I tillegg er det en turisttrend å benytte seg av en myk aktivitetsferie.

Camilla Tepfers er trendanalytiker i selskapet inFuture. Foto: Audun Torsdalen / NRK

– Det handler om å kunne være ute og nyte naturen, uten nødvendigvis å være godt trent. Da vil den type tilrettelegging, som gondolbane utgjør, egne seg veldig godt, sier hun.

Hun mener at debatten om gondolbaner på den ene siden handler om å tilrettelegge for turisme, og på den andre siden å vurdere hvilken påvirkning det har på naturen.

– Hvis vi tar en parallell til cruiseturismen så har dette vært en diskusjon der lenge. Likevel, i løpet av de siste 25 årene, har vi sett en åttedobling av antall cruiseturister i Norge. Forventningen fremover der er at det vil holde seg høyt, eller vokse, enn at vi vil få en tilbakegang.

Frister ikke å bruke gondolbanen

Mari Melbø Rødstøl gruer seg til gondolbanen står ferdig. Foto: Remi Sagen / NRK

I Rauma skuer Mari Melbø Rødstøl utover den fantastiske utsikten mens hun gruer seg til gondolbanen står ferdig. Hun håper andre skal snu.

– Det frister meg ikke å ta den. Jeg har lyst til å bruke kroppen og gå opp på toppen. Så håper jeg at det ikke blir for mange folk på toppen når jeg kommer dit, sier hun.