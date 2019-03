Sa nei til turistskatt nå

Samferdselsutvalget i Møre og Romsdal avviste forslaget om å innføre turistskatt nå for å finansiere nødvendige skredtiltak i Trollstigen. Fylkesadministrasjonen har foreslått dette med tanke på at Trollstigen er et svært populært turistmål. Heidi Nakken (H) sa at en ikke kan bestemme noe slikt over bordet. Politikerne er enige om at det haster med å å få på plass tiltak, men vil ha utredet hva som må til for å sikre Trollstigen. Et knapt flertall ønsker å starte et arbeid med å utrede en eventuell innføring av turistskatt.