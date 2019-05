Sa nei til reguleringsplan

Formannskapet i Nesset vendte tommelen ned for den foreslåtte reguleringsplanen for Raudsand som inkluderer deponi for farleg avfall, skriver rbnett. Saken ble behandlet i formiddag. Rådmannen anbefalte et ja til Bergmesterens planer, men Ap-politiker Anders Torvik la frem et motforslag om ikke å godkjenne planen, og forslaget fikk flertall.