Sa nei til nedlegging no

Etter ein to timar lang debatt sa kommunestyret i Molde i dag nei til å leggje ned bufellesskapet for eldre i Vistdal no.

Vedtaket betyr at bufelleskapet i Vistdal skal oppretthaldast til eit nybygg med åtte omsorgsbustadar utan døgnbemanning er på plass. Dette skal kunne gjøres om til enkelt bofellesskap i fremtiden.

Forslaget om nedlegging av bufellesskapet har skapt reaksjoner lokalt.

Fleire av dei politiske partia delte seg. Stein Ivar Bjerkeli (Ap) meinte ei nedlegging ville vere i strid med intensjonsavtalen og lovnadane som blei gitt då Nesset blei ein del av Molde.

Kommunedirektøren vi satse på eit bufelleskap i Nesset helsehus i Eidsvåg med det ho meiner vil vere ei betre og meir forsvarleg bemanning.