Sa nei til milliard-garasje

Frps tidligere parlamentariske leder Harald Tom Nesvik var den eneste som ville stoppe byggingen av nytt garasjeanlegg på Stortinget. Dette skal ha skjedd på et møte med Stortingets presidentskap, administrasjonen og de parlamentariske lederne i 2016. – Jeg så gjennom flere runder at det kom flere tall, og da er det viktig at man stopper opp og får kontroll på situasjonen. Flere uttrykte bekymring, men det var ingen støtte til å stoppe prosjektet, sa Nesvik til Dagsnytt 18. Han forteller at han informerte sitt parti om at han hadde forsøkt å stanse prosjektet.