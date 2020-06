Sa nei til hastebehandling

NTB melder at Stortinget ikke vil hastebehandle et Frp-forslag om å stanse utbygging av vindkraftverk som er brakt inn for domstolene, inntil et nytt regelverk er på plass. Tirsdag ble det klart at Fremskrittspartiet fikk støtte fra Senterpartiet, MDG og SV i saken. Men Arbeiderpartiet sikret regjeringspartiene flertall i saken. Dermed vil forslaget bli behandlet først til høsten, trolig i slutten av oktober. Frps energi- og miljøpolitiske talsperson Jon Georg Dale mener at Stortinget nå gitt en blankofullmakt til utbygging av vindkraft i kommuner som sier nei og der motstanden er stor lokalt. – Jeg frykter at vi kommer til å se en irreversibel nedbygging av norsk natur mens vi venter på avklaringer. Derfor fremmet vi forslaget, sier Dale til NRK.