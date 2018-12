Sa nei til å redusere fylkestinget

Fylkestinget sa i går nei til å kutte antall fylkestingsrepresentanter fra 47 til 41. Det var Syver Hanken og Peder Gjersland fra Høyre som fremmet forslaget - blant annet for å vise vilje til å kutte i en vanskelig økonomisk situasjon. Forslaget ble vraket mot 19 stemmer. Hanken mener det ville ha vært et viktig symbolsk kutt og er skuffet over at det ikke fikk flertall. Flere mente det ble feil å redusere antall politikere i etterkant av nominasjonen i partiene. Per Vidar Kjølmoen fra Arbeiderpartiet er skeptisk til å redusere antall politikere og mener det er viktig å beholde den geografiske bredden.