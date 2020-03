Sa nei til å gjenopprette linjer

Et flertall i utdanningsutvalget i Møre og Romsdal stemte nei til forslaget om å opprettholde fag og linjer i den videregående skolen som ble vedtatt lagt ned i fylkestinget i desember. Det var Frp som fremmet forslaget som fikk støtte fra Frp sine to representanter og Rødt sin ene. Et forslag om å utsette søknadsfristen ble også nedstemt mot tre stemmer. Lærerorganisasjonene har krevd at vedtaket i desember blir omgjort og at søknadsfristen blir utsatt fordi fylkeskommunen hadde et overskudd på 313,5 millioner kroner i 2019. Saken kommer opp igjen i fylkesutvalget i neste uke. I tillegg gikk flertallet i utdanningsutvalget inn for å legge ned sju linjer med få søkere. Møtet som pågår fortsatt, blir gjennomført som telefonmøte og blir streamet på nettet.