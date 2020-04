Sa nei til å gjenopne YSK-linjer

Et flertall i fylkestinget avviste i dag et forslag om å gjenopprette flere såkalte YSK-linjer som ble lagt ned i desember. Dette er yrkesfaglige linjer som gir fagbrev og studiekompetanse samtidig. Forslaget som og ville bety utsatt søknadsfrist dersom det blei vedtatt, blei fremma etter ein interpellasjon frå Geir Stenseth (Frp) YSK-linjene som han ville gjenopne var i Fræna, Kristiansund, Ålesund og Ulstein. Forslaget i to pnekt fekk henholdsvis 10 og 11 røyster