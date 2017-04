Høgskolen i Molde opplever tidenes høyeste søkertall før neste skoleår – aldri før har så mange ønsket å ta utdanning i romsdalsbyen.

Fristen for å søke høyere utdanning gikk ut 15. april. Totalt har 982 personer Høgskolen i Molde på førsteplass på Samordna Opptak. Det er en oppgang på 15 prosent fra fjoråret.

– Jubelen stod i taket da vi fikk se tallene. Dette inspirerer oss i arbeidet og vi gleder oss til å ta imot studentene, forteller direktør på høgskolen, Gerd Marit Langøy.

Søkere via Samordna Opptak kan omprioritere sine studieønsker frem til 1. juli, og tallet for antall søkere kan derfor forandre seg frem til da.

Oppgang for IT-studier

Blant de mer populære studiene ved Høgskolen i Molde, er to nysatsinger fra skolens side. I år kunne man søke Marin logistikk og økonomi og årsstudium i IT for første gang.

– Vi ser at IT-studier har fått et oppsving over hele landet. Vi har ikke hatt like høye søkertall til IT-studier på 15 år. Det er også gledelig å se at tilbudet lagt til Kristiansund er populært, sier direktøren.

Nedgang i Ålesund

Annik Magerholm Fet er viserektor ved NTNU i Ålesund. Foto: Frode Berg / NRK

Ved NTNU i Ålesund har søkertallene gått ned med ni prosent. En del av forklaringen på dette er at 2016 var et rekordår, og årets søkertall er faktisk de nest høyeste i institusjonens historie.

1417 søkere har studier i Ålesund som sitt førstevalg. Programmene med størst økning er bachelor i automatiseringsteknikk og biomarin innovasjon.

– Det er tydelig at mange ser mulighetene som ligger i å utnytte havets ressurser. Havrommet er et av satsingsområdene til NTNU, og vi har tro på at ungdom som velger biomarin innovasjon blir viktige for fremtiden, sier viserektor ved NTNU i Ålesund, Annik Magerholm Fet.

100 flere i Volda

Gonnie Smit er studiedirektør ved Høgskulen i Volda. Foto: OLAV STANDAL TANGEN/HØGSKULEN I VOLDA

Også Høgskulen i Volda kan vise til gode søkertall blant dem som har studiestedet på førsteplass.

– Vi har ca. 100 flere søkere gjennom Samordna opptak sammenlignet med i fjor, noe som er en økning på nesten 10 prosent, sier studiedirektør Gonnie Smit.

Bachelor i idrett og barnevernsutdanningen er blant studiene som opplever gode søkertall i Volda. På landsbasis er det færre som søker grunnskolelærerutdanningen, men i Volda er det en økning.

– Dette er svært gledelig, sier Smit om at flere søker grunnskolelærerutdanningen som gir kompetanse fra 5 til 10. trinn.