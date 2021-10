Så mange har fått vaksine:

Til no er 206.672 personar i Møre og Romsdal vaksinert med den første dosen av koronavaksinen. 183.837 har fått to dosar. Det viser den siste oppdateringa frå FHI. Per no er ni personar innlagd med koronasmitte ved sjukehuset i Ålesund. Det skriv Helse Møre og Romsdal på sine nettsider.