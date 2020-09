Sa ja til 25 Moria-flyktninger

Et flertall i kommunestyret i Ålesund sa i ettermiddag ja til å ta i mot inntil 25 flyktninger fra Moria-leiren dersom norske myndigheter ber om det. 41 politikere stemte for forslaget som innebærer mottak av to enslige mindreårige. Kommunen ønsker først og fremst å ta i mot familier. Et forslag fra Rødt om å ta i mot 50 flyktninger fikk tre stemmer. Frp sitt forslag om å prioritere å jobbe for flyktningene i nærområdet fikk 16 stemmer. Et forslag fra Høyre som er positiv til å ta imot flyktninger, men basert på felles internasjonal innsats, fikk 14 stemmer. Den norske regjeringa ønsker å ta i mot 50 Moria-flyktninger.